MÄRKTE ASIEN/Börsen von Wall Street gestützt - Tokio und Seoul fest

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Montag mehrheitlich mit Zugewinnen. Die chinesischen Börsen geben jedoch leicht nach. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street. Hier hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die Börsen am Freitag nach oben gezogen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuteten auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft hin, hiess es aus dem Markt.

In Tokio legt der Nikkei-Index deutlich um 1,5 Prozent auf 38.844 Punkte zu. Gefragt sind Exportwerte. So steigen Mitsubishi Chemical Group um 3,2 Prozent und Isuzu Motors 3,5 Prozent. Tokyo Electron rücken um 4,0 Prozent vor.

Auch an der Börse in Seoul geht es mit Rückenwind von der Wall Street kräftig um 1,4 Prozent nach oben. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gewinnt hier 2,5 Prozent.

Die Börsen in China verzeichnen indessen leichte Abgaben. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland geht es leicht um 0,4 Prozent nach unten. Am Markt zeigt man sich weiter von den von Peking bisher aufgelegten Stimulierungsmassnahmen enttäuscht, heisst es. Diese seien bislang nicht ausreichend, um die maue Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln. Auch die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump trübt weiter die Stimmung.

Die chinesische Zentralbank hat indessen die einjährige mittelfristige Kreditfazilität unverändert bei 2,00 Prozent belassen. Dem Finanzsystem wurde jedoch Liquidität in Milliardenhöhe entzogen. In den vergangenen Monaten hätten die chinesischen Behörden den siebentägigen Reverse-Repo-Satz der People's Bank of China wieder zum wichtigsten Leitzins gemacht. Der Abzug von Bargeld über das MLF-Instrument erleichtere die Umstellung, so Ökonomen. Die Zentralbank werde ihre Lockerungsmassnahmen aber wahrscheinlich fortsetzen, um die Kreditnachfrage anzukurbeln und die Finanzmärkte wieder zu beleben.

Am Aktienmarkt in Sydney steigt der S&P/ASX 200 um 0,5 Prozent. Auch hier verweist man auf die guten Vorgaben aus dem US-Handel am Freitag. Die Blicke der Anleger liegen zudem auf den am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten für Oktober, die Hinweise über den weiteren Zinskurs der Reserve Bank of Australia (RBA) geben könnten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.434,90 +0,5% +11,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.843,51 +1,5% +14,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.535,84 +1,4% -4,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.255,39 -0,4% +9,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.131,82 -0,5% +12,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.754,99 +0,2% +15,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.604,68 +0,9% +9,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 % YTD

EUR/USD 1,0482 +0,0% 1,0481 1,0479 -5,1%

EUR/JPY 161,68 +0,0% 161,66 162,20 +3,9%

EUR/GBP 0,8321 -0,1% 0,8327 0,8335 -4,1%

GBP/USD 1,2597 +0,1% 1,2587 1,2572 -1,1%

USD/JPY 154,26 +0,0% 154,24 154,80 +9,5%

USD/KRW 1.405,83 -0,1% 1.405,83 1.402,42 +8,3%

USD/CNY 7,2010 0% 7,2010 7,2036 +1,4%

USD/CNH 7,2477 +0,1% 7,2440 7,2555 +2,0%

USD/HKD 7,7823 -0,0% 7,7836 7,7823 -0,4%

AUD/USD 0,6522 -0,2% 0,6536 0,6500 -4,2%

NZD/USD 0,5851 -0,2% 0,5861 0,5837 -7,4%

Bitcoin

BTC/USD 98.060,30 -0,1% 98.115,15 99.382,95 +125,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,87 71,24 -0,5% -0,37 +1,3%

Brent/ICE 74,81 75,17 -0,5% -0,36 +0,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.673,20 2.716,33 -1,6% -43,13 +29,6%

Silber (Spot) 30,82 31,34 -1,7% -0,52 +29,6%

Platin (Spot) 956,50 965,98 -1,0% -9,47 -3,6%

Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,5% +0,02 +3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

