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13.11.2026 09:05:51

MÄRKTE ASIEN/Börsen meist im Minus - Technologietitel vereinzelt erholt

Tokyo Electron
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DOW JONES--Bis auf die Börsen in Japan und Taiwan haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Freitag im Minus geschlossen. Wie schon am Vortag waren die Turbulenzen bei Nvidia ein Thema unter Anlegern - vor allem im Technologiesektor. Nachdem Mitbegründer und CEO Jensen Huang zurückgetreten war, stürzte die Nvidia-Aktien am Vortag im US-Handel zeitweise um bis zu 14 Prozent ab, doch Schnäppchenjäger begrenzten die Abschläge bis Handelsschluss auf 4,3 Prozent. Auch in Asien liess sich beobachten, dass Anleger bei Technologiewerten wieder vereinzelt zugriffen.

Dies dürfte auch daran gelegen haben, dass die Spekulation über den Huang-Abgang bei Nvidia den Technologiesektor in Asien bereits am Vortag belastet hatte. Das Geschäft mit künstlicher Intelligenz und die starke Nachfrage nach Halbleiterinfrastruktur dürften von den Turbulenzen bei Nvidia grundsätzlich kaum tangiert werden. Gleichwohl dürfte Huangs Rücktritt Konsequenzen für die US-Exportpolitik für Halbleiter und KI-Komponenten nach sich ziehen, denn Huang habe sich stets bemüht, den Zugang zum chinesischen Markt offen zu halten, hiess es im Handel. Gestützt wurde der Sektor vom geplanten Börsengang von Anthropic. Laut Berichten ist die Nachfrage nach den Aktien gigantisch. Allerdings warnten Händler, dass Anleger in ihren Portfolios Platz für Anthropic machen und stattdessen andere Sektorwerte verkaufen könnten.

Die Nervosität im Technologiesektor war besonders am technologielastigen Kospi-Index in Südkorea ablesbar. Dieser verlor 1,0 Prozent, nachdem der Index über 2 Prozent fester eröffnet hatte. Andererseits hatte er zwischenzeitlich auch schon rund 2 Prozent im Minus gelegen. Auf Wochensicht gewann der Kospi 4,6 Prozent. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gaben 1 Prozent und 3 Prozent ab. Korea Electric Power brachen nach einem Ergebnis unter Markterwartung um 9,8 Prozent ein. Die Gesellschaft könnte im vierten Quartal aufgrund höherer Energiebeschaffungskosten wieder einen operativen Verlust ausweisen, warnte Analystin Yujin Jeon von iM Securities.

Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan schloss dagegen 1,4 Prozent höher und damit deutlich unter Tageshoch. Die Foxconn Technology Group, die formell als Hon Hai Precision Industry firmiert, hat ihre starke Gewinnserie im dritten Quartal fortgesetzt. Getrieben wurde diese Entwicklung von einer robusten Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz sowie sonstiger Technologie-Hardware, während der Boom bei Rechenzentren vor zunehmendem Gegenwind steht. Einst vor allem als Auftragsfertiger für Geräte von Apple bekannt, erwirtschaftet der weltgrösste Elektronik-Auftragshersteller mittlerweile einen bedeutenden Anteil seiner Erlöse mit dem Bau von KI-Servern für Branchenführer wie Nvidia. Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent und übertraf die Markterwartungen. Der Kurs legte 0,4 Prozent zu.

Der Nikkei-225 stieg um 0,5 Prozent auf 61.142 Punkte - angeführt von Lebensmittel- und Einzelhandelswerten. Aber auch Halbleiter- und Technologietitel legten zu - Advantest um 2,1 Prozent und Tokyo Electron um 1,7 Prozent. Sumitomo Mitsui Financial stiegen nach Geschäftsausweis um 0,2 Prozent.

In China fiel der HSI in Hongkong im späten Handel um 1,6 Prozent, der Shanghai Composite im Kernland schloss 0,6 Prozent tiefer. Technologiewerte zeigten sich tendenziell schwächer, da Investoren unsicher waren, wie sich der Führungswechsel bei Nvidia auf chinesische Unternehmen auswirken könnte, die auf deren Prozessoren angewiesen sind. US-chinesische Spannungen verschärften diese Sorgen. Washington erwägt, den Import neuer chinesischer optischer Transceiver zu untersagen, die zur Verbindung von Geräten in KI-Rechenzentren verwendet werden. Tencent büssten 3,2 Prozent ein. Semiconductor Manufacturing International zogen nach Zahlenvorlage zunächst stark an, zuletzt drehte die Aktie in Hongkong 0,1 Prozent ins Minus. Chinas grösster Auftragschiphersteller hatte seinen Gewinn mehr als verdoppelt und dank der Ausstrahlungseffekte des KI-Booms ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen erzielt.

Der australische S&P/ASX-200 verlor 0,7 Prozent, der Leitindex gewann in diesem Monat bislang 2,7 Prozent. Cochlear (-1,1%) bestätigte die laut Händlern verhaltene Jahresprognose und kündigte den Rücktritt der Präsidentin für Nordamerika, Lisa Aubert, an. Lendlease gab bekannt, dass das Unternehmen mit dem Rückkauf ausstehender Anleihen im Wert von rund 1,22 Milliarden Austral-Dollar begonnen hatte - der Aktienkurs fiel um 8,4 Prozent. Händler sprachen von hohen Einmalkosten dieser Umschuldung.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.082,20 -0,7 +4,2 06:00

Nikkei-225 61.142,35 +0,5 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.080,61 +0,1 +15,8 07:30

Kospi (Seoul) 5.290,53 -1,0 +25,5 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.626,33 -1,6 -7,8 09:00

Shanghai-Composite 3.634,35 -0,6 -8,5 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.233,65 -0,9 +12,6 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.346,39 +1,8 -38,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.582,87 -0,2 -5,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:25 % YTD

EUR/USD 1,1060 +0,1 1,1053 1,1074 -5,8

EUR/JPY 176,77 +0,1 176,68 177,07 -3,9

EUR/GBP 0,8357 +0,1 0,8346 0,8351 -4,1

USD/JPY 159,81 -0,0 159,85 159,88 +2,0

USD/KRW 1.336,59 +0,1 1.335,30 1.334,15 -7,2

USD/CNY 6,6710 +0,0 6,6704 6,6687 -4,6

USD/CNH 6,6722 -0,0 6,6730 6,6688 -4,4

USD/HKD 7,8447 0,0 7,8447 7,8437 +0,8

AUD/USD 0,6789 -0,3 0,6808 0,6820 +1,8

NZD/USD 0,5538 -0,1 0,5546 0,5545 -3,8

BTC/USD 68.765,70 -3,8 71.487,14 73.458,54 -21,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,73 -0,0 -0,01 88,74

Brent/ICE 96,35 +0,6 0,53 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.893,50 +0,4 17,15 3.876,35

Silber 49,99 -0,0 -0,02 50,01

Platin 1.518,01 -0,0 -0,57 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 03:06 ET (08:06 GMT)

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Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
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