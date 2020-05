MÄRKTE ASIEN/Börsen in Japan und Australien mit deutlichen Verlusten

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Nach der Wall Street am Vortag haben auch die asiatischen Börsen mit kräftigen Verlusten geschlossen. Der Nikkei gab um 2,8 Prozent auf 19.619 Punkte nach. Der australische S&P/ASX verlor in der schwächsten Sitzung seit fünf Wochen 5 Prozent, wozu schwache Wirtschaftsdaten beitrugen. Die meisten Börsen in Asien, darunter China, Hongkong und Südkorea, waren am Freitag allerdings geschlossen.

Bei den Anlegern herrschen wieder Sorgen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen vor. Unterdessen hat US-Präsident Trump seine Wortwahl gegenüber China verschärft und im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, sagte Trump am Donnerstag.

Unter den Einzelwerten in Japan zeigten sich die Autowerte schwach, Toyota gaben um 2,8 Prozent nach, Honda Motor verloren 5,9 Prozent. Die Aktien von Tokyo Electron, ein Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie, verloren nach einem Gewinneinbruch von 11 Prozent im vierten Quartal 5,5 Prozent.

Die Börse in Seoul war wegen des Feiertags geschlossen, so konnten die Anleger nicht den grössten Einbruch der Exporte seit Mai 2009 verarbeiten. Die Ausfuhren sanken im April um 24,3 Prozent.

