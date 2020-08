MÄRKTE Asien/Börsen folgen weitgehend der Wall Street nach oben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die anhaltende Rally an der Wall Street mit weiteren Rekorden beflügelt am Montag auch die asiatischen Börsen. Die Aussichten auf eine lange Periode niedriger Zinsen wurden von James Bullard, Präsident der US-Notenbankfiliale von St. Louis, nicht nur bekräftigt, sondern auch konkretisiert. Er sah die Zinsen auch bei Inflationsraten von 2,5 Prozent nicht automatisch steigen. Zudem stellte er ein US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von 20 Prozent in Aussicht. Die Rezession sei vorüber, doch die Fed denke gegenwärtig nicht an Zinserhöhungen. Aussagen wie diese sprechen eindeutig für den Aktienmarkt, heisst es im Handel.

Die chinesische Konjunktur zeigt indes ein uneinheitliches Bild, dennoch werden die Daten überwiegend positiv aufgenommen. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im August etwas deutlicher als erwartet gesunken, wie der jüngste Einkaufsmanagerindex zeigt. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August dagegen aufgehellt, wie der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigt. Beide Indizes bewegen sich aber im Wachstum signalisierenden Bereich, was an der Börse für Beruhigung sorgt. In Schanghai steigt der Composite um 0,8 Prozent, in Hongkong der HSI gar um 1,4 Prozent.

Geely Automobile schiessen in der Sonderverwaltungszone um 9 Prozent empor. Der chinesische Automobilhersteller wird in den kommenden Tagen seine A-Aktien listen.

Im US-chinesischen Handelskonflikt hat nun China neue Hürden aufgebaut, um den Verkauf des US-Geschäfts der chinesischen App TikTok in amerikanische Hände zu erschweren. Doch Anleger scheinen für dieses Thema nicht mehr sonderlich sensibilisiert zu sein.

Tokio erholt sich deutlich von Abe-Schock

Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 23.284 zieht auch der japanische Nikkei-225 kräftig an. Der Yen, die im Zuge des angekündigten Rücktritts von Ministerpräsident Minister Shinzo Abe stark zugelegt hatte, hat seit Freitag ordentlich eingebüsst. Das stützt die japanische Börse mit ihren vielen exportabhängigen Werten. Laut Händler hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass der Wechsel an der Regierungsspitze kaum zu einer veränderten Wirtschafts- und Geldpolitik führen werde. Zudem ist die Industrieproduktion in Japan im Juli gegenüber dem Vormonat kräftig gestiegen. Gesucht sind die Titel von Wertpapierhandelshäusern, nachdem sich Berkshire Hathaway an fünf wichtigen Sektorunternehmen beteiligt hat. Mitsubishi Corp steigen um 8,6, Mitsui & Co um 5,9, Sumitomo Corp um 8,5, Itochu um 4,4 und Marubeni um 9,6 Prozent.

In Australien hinkt der Leitindex mit einer gut behaupteten Tendenz hinterher. In Südkorea fällt der Kospi sogar um 0,9 Prozent gegen den regionalen Trend, obwohl die Frühindikatoren leicht gestiegen sind im Juli.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.083,40 +0,16% -8,99% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.285,29 +1,76% -3,27% 08:00

Kospi (Seoul) 2.331,39 -0,95% +6,08% 08:00

Schanghai-Comp. 3.430,88 +0,80% +12,48% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.767,65 +1,36% -9,77% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.549,06 +0,37% -21,20% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:45 % YTD

EUR/USD 1,1900 -0,1% 1,1908 1,1893 +6,1%

EUR/JPY 125,74 +0,1% 125,58 126,08 +3,1%

EUR/GBP 0,8923 +0,0% 0,8919 0,8956 +5,4%

GBP/USD 1,3337 -0,1% 1,3351 1,3278 +0,6%

USD/JPY 105,67 +0,2% 105,45 106,03 -2,8%

USD/KRW 1180,61 -0,6% 1180,61 1184,46 +2,2%

USD/CNY 6,8654 -0,4% 6,8654 6,8674 -1,4%

USD/CNH 6,8515 -0,1% 6,8609 6,8625 -1,6%

USD/HKD 7,7504 +0,0% 7,7503 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7349 -0,2% 0,7362 0,7313 +4,9%

NZD/USD 0,6724 -0,2% 0,6735 0,6679 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 11.651,76 +0,4% 11.600,01 11.373,65 +61,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,14 42,97 +0,4% 0,17 -24,7%

Brent/ICE 46,09 45,81 +0,6% 0,28 -25,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.967,04 1.963,47 +0,2% +3,58 +29,6%

Silber (Spot) 27,96 27,48 +1,7% +0,48 +56,6%

Platin (Spot) 937,50 929,60 +0,8% +7,90 -2,9%

Kupfer-Future 3,03 3,00 +1,1% +0,03 +7,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2020 01:13 ET (05:13 GMT)