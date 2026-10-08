Seven & I Holdings Aktie 4673668 / US81783H1059
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08.10.2026 06:47:40
MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck
DOW JONES--Erneut abwärts geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Marktteilnehmer verweisen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P-500 und Nasdaq am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten.
Um 1,7 Prozent nach unten geht es in Seoul mit dem Kospi vor dem langen Feiertagswochenende. Am Freitag bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen. Indexschwergewicht Samsung hat als Nutzniesser des KI-Booms zwar für das dritte Quartal auf vorläufiger Basis Rekordzahlen vermeldet, doch die Erwartungen des Markts waren noch höher gewesen, wie es heisst. Die Aktie fällt um 1,8 Prozent. Der Kurs des anderen Schwergewichts SK Hynix gibt um 1,6 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von LG Energy Solutions (+3,6%) aufgenommen.
In Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 1 Prozent, der breiter gefasste Topix sinkt um 1,2 Prozent. Japanische Anleger trennen sich vor allem von Aktien der Maschinenbauer und Handelskonzerne. Komatsu verbilligen sich um 6,2 und Mitsui um 2,8 Prozent. Später am Donnerstag werden die Einzelhändler Fast Retailing (-0,2%) und Seven & i Holdings (+0,1%) Zahlen vorlegen.
An der Börse im australischen Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach unten. In Shanghai, wo nach einer mehrtägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt wird, zeigt sich der Composite-Index 0,3 Prozent niedriger. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent. Die Aktie von Shein klettert um 6,3 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten heftigen Kursverluste.
===
INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.663,40 -0,7 -0,6 07:00
Topix 500 (Tokio) 3.207,39 -1,2 +20,5 08:00
Kospi (Seoul) 6.691,74 -1,7 +58,8 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 23.963,31 -0,7 -6,5 10:00
Shanghai-Composite 3.831,84 -0,3 -3,5 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.433,06 -3,1 +16,9 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.115,01 -0,5 -29,3 10:00
KLCI (Malaysia) 1.600,70 -0,7 -4,8 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:55 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1203 +0,1 1,1195 1,1226 -4,6
EUR/JPY 177,26 +0,2 176,96 177,69 -3,7
EUR/GBP 0,8480 +0,1 0,8471 0,8471 -2,7
USD/JPY 158,19 +0,1 158,06 158,27 +1,0
USD/KRW 1.337,42 -0,1 1.339,16 1.339,60 -7,2
USD/CNY 6,7030 -0,0 6,7045 6,7045 -4,2
USD/CNH 6,7031 +0,0 6,7025 6,7065 -3,9
USD/HKD 7,8475 -0,0 7,8481 7,8476 +0,8
AUD/USD 0,6954 -0,1 0,6960 0,6969 +4,2
NZD/USD 0,5601 +0,1 0,5597 0,5607 -2,7
BTC/USD 82.803,28 -0,7 83.414,34 84.271,84 -5,6
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 89,90 +1,8 1,62 88,28
Brent/ICE 102,48 +2,3 2,28 100,20
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.134,75 +0,6 24,20 4.110,55
Silber 60,05 -0,2 -0,10 60,15
Platin 1.666,50 +2,2 35,68 1.630,82
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)
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