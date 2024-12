MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - China-Börsen im Plus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag mehrheitlich mit Abgaben. Die Börsen folgen damit den schwachen Vorgaben der Wall Street. Dort waren Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten in Deckung gegangen. Auch an den asiatischen Börsen sorgt dies für Zurückhaltung, da die Daten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben können.

Deutlicher nach unten geht es an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index gibt um 0,9 Prozent nach. Neben den Vorgaben aus den USA trüben auch Konjunkturdaten die Stimmung. Zwar sind die Ausgaben der privaten Haushalte im Oktober mit minus 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr langsamer gesunken als von Ökonomen mit minus 2,6 Prozent erwartet, jedoch bleibt der Konsum in Japan weiter schwach.

Auch in Südkorea geht es nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage weiter nach unten. Der Kospi verliert 0,4 Prozent. Hier belasten die politischen Unsicherheiten weiter den Aktienmarkt. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol muss sich am Samstag einem Amtsenthebungsverfahren stellen, nachdem er Anfang der Woche das Kriegsrecht verhängt hatte mit der Begründung, politische Gegner hätten das Land gegenüber Nordkorea verwundbar gemacht. Dieses wurde zwar schnell wieder aufgehoben, sorgte aber für erhebliche politische Turbulenzen und verunsichert Anleger.

Ein anderes Bild zeigt sich indessen an den chinesischen Börsen. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index deutlich um 1,2 Prozent zu. Auch in Schanghai auf dem chinesischen Festland geht es nach oben. Der Schanghai-Composite gewinnt 1,0 Prozent. Marktteilnehmer erwarteten, dass die chinesische Regierung auf ihrer jährlichen zentralen Wirtschaftskonferenz weitere Massnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaftsentwicklung ankündigen werde, heisst es.

Die Reserve Bank of India hat wie erwartet den Leitzins unverändert bei 6,50 Prozent belassen. Der geldpolitische Ausschuss habe einstimmig beschlossen, angesichts der jüngsten Wachstumsverlangsamung eine neutrale Politik beizubehalten, so Notenbank-Gouverneur Shaktikanta Das. Die Wachstumsaussichten seien zwar robust, müssten aber genau beobachtet werden. An der Börse zeigt sich der BSE Sensex wenig verändert.

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen auf die Vorgaben aus dem US-Handel und der anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.419,10 -0,7% +10,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.046,49 -0,9% +17,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.431,44 -0,4% -8,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.401,24 +1,0% +14,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.793,50 +1,2% +15,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.808,20 -0,4% +16,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.612,93 -0,2% +11,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 % YTD

EUR/USD 1,0572 -0,1% 1,0587 1,0532 -4,3%

EUR/JPY 158,61 -0,2% 158,89 157,92 +1,9%

EUR/GBP 0,8296 -0,0% 0,8297 0,8279 -4,4%

GBP/USD 1,2745 -0,1% 1,2760 1,2720 +0,1%

USD/JPY 150,03 -0,0% 150,09 149,97 +6,5%

USD/KRW 1.419,67 -0,5% 1.426,13 1.414,89 +9,4%

USD/CNY 7,1830 +0,0% 7,1797 7,1886 +1,2%

USD/CNH 7,2649 +0,0% 7,2634 7,2758 +2,0%

USD/HKD 7,7818 -0,0% 7,7820 7,7829 -0,4%

AUD/USD 0,6430 -0,4% 0,6453 0,6442 -5,6%

NZD/USD 0,5858 -0,4% 0,5884 0,5874 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 98.281,90 +1,4% 96.900,45 102.131,35 +125,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,31 68,30 +0,0% +0,01 -2,3%

Brent/ICE 72,05 72,09 -0,1% -0,04 -2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,26 2.631,98 +0,4% +10,28 +28,1%

Silber (Spot) 31,39 31,35 +0,1% +0,04 +32,0%

Platin (Spot) 943,14 935,50 +0,8% +7,64 -4,9%

Kupfer-Future 4,15 4,14 +0,3% +0,01 +4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

