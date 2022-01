MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Handelswoche mit zum Teil kräftigen Abschlägen. Die Börsen folgen damit den erneut sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge abwärts gegangen war. Anhaltende Zinsängste mit Blick auf die US-Notenbank hatten erneut für einen Abverkauf gesorgt.

In Tokio büsst der Nikkei-Index 1,3 Prozent ein. Gegenwind kommt auch vom festeren Yen, was für Aktien aus dem Exportsektor ein Wettbewerbsnachteil darstellt. Der Dollar geht mit 113,84 Yen um, verglichen mit 114,45 zur gleichen Zeit am Donnerstag. Vor allem Aktien aus dem Auto- und Elektroniksektor geben nach. So fallen Toyota Motor um 2,8 Prozent. Denso verlieren 4,4 und Tokyo Electron 6,5 Prozent.

Keinen Impuls setzt, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was minimal unter der Markterwartung liegt.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent. Die Analysten von KGI Securities sind der Ansicht, dass die kurzfristigen Aussichten für den lokalen Markt trotz der jüngsten Schwäche an der Wall Street relativ stabil sind, weil Peking bestrebt sei, die sich verlangsamende Wirtschaft durch eine lockere Geldpolitik aufzufangen. In Schanghai geht es um 1,1 Prozent nach unten. Autoaktien geben hier nach, weil das chinesische Industrieministerium weiter mit einem knappen Angebot an Halbleitern rechnet. BYD Co fallen um 0,6 Prozent und SAIC Motor um 1,5 Prozent.

In Hongkong geben Netease 4,2 Prozent ab. Alibaba büssen sogar 5,5 Prozent ein. Im angeschlagenen Immobiliensektor rutschen Country Garden um 5,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von Wandelanleihen angekündigt hat, um umgerechnet rund 500 Millionen Dollar einzunehmen.

Auch in Südkorea geht es abwärts. Der Kospi verliert 1,3 Prozent. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics liegt 1,8 Prozent im Minus.

Die Börse in Sydney, reagierte am stärksten auf die US-Vorgabe. Der S&P/ASX 200 rutschte 2,3 Prozent ab. Der zuletzt sehr feste Rohstoffsektor war mit einem Minus von 3,5 Prozent der grösste Verlierer, während die Energiewerte 3,0 Prozent abgaben. Whitehaven brach um 6,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, in diesem Geschäftsjahr wahrscheinlich weniger Kohle als erwartet zu fördern.

BHP gaben 4,8 Prozent ab. Die Aktionäre haben den Plan zur Beendigung der Zweitnotierung an der Börse in London genehmigt. Rio Tinto büssten 4,1 Prozent ein. Der Rohstoffkonzern hatte mitgeteilt, die Entscheidung der serbischen Regierung, die Lizenzen für ein Lithiumprojekt zu widerrufen, zu prüfen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.175,80 -2,3% -3,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.403,29 -1,3% -4,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.824,90 -1,3% -0,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.516,57 -1,1% -3,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.728,02 -0,9% +2,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.292,09 -0,1% +5,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.523,78 -0,3% -2,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1324 +0,1% 1,1313 1,1362 -0,4%

EUR/JPY 128,90 -0,1% 129,08 130,04 -1,5%

EUR/GBP 0,8332 +0,2% 0,8317 0,8335 -0,8%

GBP/USD 1,3591 -0,1% 1,3598 1,3630 +0,4%

USD/JPY 113,84 -0,2% 114,11 114,45 -1,1%

USD/KRW 1.193,93 +0,1% 1.192,51 1.190,15 +0,4%

USD/CNY 6,3424 +0,0% 6,3411 6,3417 -0,2%

USD/CNH 6,3463 +0,0% 6,3462 6,3449 -0,1%

USD/HKD 7,7878 +0,0% 7,7862 7,7894 -0,1%

AUD/USD 0,7190 -0,5% 0,7225 0,7238 -1,0%

NZD/USD 0,6730 -0,4% 0,6756 0,6771 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 38.830,34 -5,7% 41.156,23 42.034,07 -16,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,81 85,55 -2,0% -1,74 +11,9%

Brent/ICE 86,80 88,38 -1,8% -1,58 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,35 1.839,60 +0,0% +0,75 +0,6%

Silber (Spot) 24,43 24,51 -0,3% -0,08 +4,8%

Platin (Spot) 1.036,56 1.043,28 -0,6% -6,72 +6,8%

Kupfer-Future 4,51 4,58 -1,7% -0,08 +0,9%

