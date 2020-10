MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen US-Vorgaben mit leichten Gewinnen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche mit leichten Gewinnen. Sie folgen damit den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger liegen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmassnahmen in den USA. Marktteilnehmer rechnen daher mit einem eher zurückhaltenden Handel. Etwas Hoffnung geben Äusserungen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich dazu vor den US-Präsidentschaftswahlen kommen wird, ist weiter offen. Hauptbelastungsfaktor ist die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 23.555 Punkte. Finanzwerte notieren hier fester, gestützt von den anhaltenden Hoffnungen auf US-Stimuli-Massnahmen. Dai-ichi Life rücken 3,6 Prozent vor. Für Nomura geht es um 1,3 Prozent nach oben. Chugai Pharmaceutical gewinnen 2,4 Prozent nach Vorlag von Drittquartalszahlen. Der Nettogewinn stieg um 25 Prozent dank höherer Lizenzeinnahmen und gestiegener Medikamentenverkäufe. Softbank notieren 0,5 Prozent fester. Der japanische Technologieinvestor will für das erste Geschäftshalbjahr (per 30. September) wie im Vorjahr eine Dividende von 22 Yen pro Aktie zahlen.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent zu. Gesucht sind hier vor allem Ölwerte: CNOOC gewinnen 6,2 Prozent, Sinopec steigen um 5,3%. Die Analysten von KGI Securities rechnen mit niedrigen Umsätzen im Vorfeld des riesigen Börsengangs der Ant Group und einem Treffen der Kommunistischen Partei Chinas in der kommenden Woche, wo voraussichtlich der Entwurf eines neuen Fünfjahresplans verabschiedet werden soll. Auf dem chinesischen Festland rückt der Composite-Index in Schanghai um 0,1 Prozent nach vorne.

Der Kospi in Südkorea verzeichnet Aufschläge von 0,5 Prozent auf 2.366 Punkte. Hier sorgt die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison für Bewegung. LG Display ist nach sechs Verlustquartalen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie gibt jedoch nach anfänglichen Aufschlägen nun 1,6 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen. KB Financial Group gewinnen nach soliden Quartalszahlen 2,2 Prozent. Das Index-Schwergewicht Samsung notiert 0,2 Prozent fester.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.170,60 -0,05% -7,68% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.555,36 +0,35% -0,77% 08:00

Kospi (Seoul) 2.366,14 +0,47% +7,67% 08:00

Schanghai-Comp. 3.316,87 +0,13% +8,75% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.938,85 +0,62% -12,13% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.532,67 +0,17% -21,63% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.500,29 +0,10% -5,66% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1800 -0,2% 1,1821 1,1857 +5,2%

EUR/JPY 123,57 -0,3% 123,96 124,00 +1,4%

EUR/GBP 0,9036 -0,0% 0,9038 0,9026 +6,8%

GBP/USD 1,3059 -0,2% 1,3081 1,3137 -1,5%

USD/JPY 104,72 -0,1% 104,85 104,57 -3,7%

USD/KRW 1133,84 -0,1% 1135,21 1132,90 -1,8%

USD/CNY 6,6841 -0,0% 6,6846 6,6659 -4,0%

USD/CNH 6,6742 +0,1% 6,6700 6,6573 -4,2%

USD/HKD 7,7501 0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7113 -0,0% 0,7115 0,7112 +1,5%

NZD/USD 0,6665 -0,1% 0,6670 0,6669 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 12.965,25 -1,4% 13.154,50 12.754,50 +79,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,59 40,64 -0,1% -0,05 -28,1%

Brent/ICE 42,42 42,46 -0,1% -0,04 -30,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,65 1.904,10 +0,0% +0,55 +25,5%

Silber (Spot) 24,60 24,78 -0,7% -0,17 +37,8%

Platin (Spot) 888,95 885,38 +0,4% +3,58 -7,9%

Kupfer-Future 3,15 3,15 -0,0% -0,00 +11,6%

===

