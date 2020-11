MÄRKTE ASIEN/Börsen feiern Biden-Sieg mit Kursrally

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Wachablösung von US-Präsident Donald Trump durch seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden wird an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Montag mit einem kleinen Kursfeuerwerk gefeiert. Durchweg geht es an den Börsen deutlich nach oben, am stärksten in Tokio, wo der Nikkei-Index um 2,4 Prozent zulegt auf 24.919 Punkte. Damit notiert der Index auf einem 29-Jahre-Hoch. Der Schanghai-Composite legt um knapp 2 Prozent zu.

Seit Samstag steht fest, dass Biden die Wahl gewonnen hat, auch wenn Trump seine Niederlage noch nicht eingestehen will und angekündigt hat, dagegen klagen zu wollen. "Der Markt feiert, dass er mit dem Biden-Sieg nun mehr Sicherheit hat und hoffentlich weniger schwankungsanfällig ist", sagt Portfoliomanager Ken Wong von Eastspring Investments.

Positiv komme bei den Anlegern auch an, dass die Republikaner möglicherweise die Mehrheit im Senat behielten, weil damit für den Aktienmarlt ungünstige Vorhaben wie das Zurückdrehen der Trump'schen Steuersenkungen sehr schwierig werden dürfte. Gleichwohl wird erst im Januar eine Stichwahl in Georgia endgültig entscheiden, wer im Senat die Mehrheit hat. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit bei der Wahl verteidigen.

"Global sind die Anleger einfach froh, dass sie die US-Wahl ad acta legen können", meint Anlageexperte Eli Lee von der Bank of Singapore. Das Szenario einer sich hinziehenden Wahl sei geringer geworden und das nehme Unsicherheit aus den Märkten und auch aus der Geldpolitik.

Yuan zieht weiter an

Weiter aufwärts geht es am Devisenmarkt mit dem chinesischen Yuan, der Dollar fällt auf 6,5633 Offshore-Yuan, das ist der höchste Yuan-Stand seit über zwei Jahren. "Die Konsensmeinung ist, dass Biden geradliniger vorgehen wird bei Handelsfragen und den politischen Beziehungen als Trump mit seinen erratischen und aggressiven Massnahmen", erläutert Colin Low, Makro-Analyst bei FSMOne.com. In der Breite zeigt sich der Dollar behauptet, der Dollar-Index bewegt sich kaum. Der Yen hat seine Rally der vergangenen Tage zunächst gestoppt und gibt minimal zum Dollar nach.

Biden dürfte neben zyklischen Aktien auch positive Akzente für Technologieaktien setzen, weil er gegenüber chinesischen Technologieunternehmen weniger harsch auftreten dürfte als Trump, so Low weiter. Auch bei Jefferies glaubt man an weniger Sanktionen unter Biden, auch wenn die Rivalität der USA mit China im Technologiesektor unter einer Biden-Präsidentschaft nicht enden werde. Die Spannungen dürften zumindest etwas nachlassen.

In Hongkong gewinnt der Kurs des unter Trump mit Handelserschwernissen belegten Chip-Zulieferers SMIC 6,8 Prozent. Hua Hong Semiconductor legen um 5 Prozent zu, Tencent um 2 Prozent. Sehr fest im Markt liegen auch AAC Technologies und Sunny Optical Technology.

In Tokio machen Honda einen Satz um über 9 Prozent nach oben, nachdem die Zweitquartalszahlen einen Nettogewinnanstieg von 23 Prozent im Jahresvergleich zeigten. Auch Nippon Telegraph & Telephone übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen, der Kurs legt um 4,9 Prozent zu. Ausserdem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf an.

In Südkorea berichten Händler davon, dass Aktien von Unternehmen gesucht seien, die von einem Biden-Fokus auf grüne Energiepolitik profitieren dürften. Genannt werden unter anderem Batteriehersteller.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.298,80 +1,75% -5,76% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.919,60 +2,44% +2,83% 07:00

Kospi (Seoul) 2.455,14 +1,57% +11,72% 07:00

Schanghai-Comp. 3.377,01 +1,96% +10,72% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.156,25 +1,72% -8,90% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.611,98 +1,29% -19,99% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.513,84 -0,38% -4,35% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:38 % YTD

EUR/USD 1,1896 +0,1% 1,1889 1,1838 +6,1%

EUR/JPY 123,09 +0,2% 122,80 122,49 +1,0%

EUR/GBP 0,9018 -0,2% 0,9032 0,9009 +6,6%

GBP/USD 1,3191 +0,2% 1,3164 1,3141 -0,5%

USD/JPY 103,48 +0,2% 103,29 103,47 -4,8%

USD/KRW 1121,90 -0,2% 1121,90 1120,84 -2,9%

USD/CNY 6,6115 +0,1% 6,6115 6,6227 -5,1%

USD/CNH 6,5594 -0,4% 6,5841 6,6159 -5,8%

USD/HKD 7,7536 -0,0% 7,7542 7,7530 -0,5%

AUD/USD 0,7299 +0,3% 0,7276 0,7269 +4,2%

NZD/USD 0,6813 +0,4% 0,6787 0,6790 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 15.438,75 -0,5% 15.522,50 15.759,00 +114,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,08 37,14 +2,5% 0,94 -32,5%

Brent/ICE 40,40 39,45 +2,4% 0,95 -34,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.964,90 1.951,15 +0,7% +13,75 +29,5%

Silber (Spot) 25,95 25,62 +1,3% +0,33 +45,4%

Platin (Spot) 907,90 898,98 +1,0% +8,93 -5,9%

Kupfer-Future 3,18 3,15 +0,8% +0,02 +12,5%

