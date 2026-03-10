Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’145 0.8%  Bitcoin 53’367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie im Blick
HPE-Aktie zieht an: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt
Youngtimers-Aktie: Kapitalerhöhung geplant
Zwischen aktiv und passiv: So funktioniert Factor Investing
Rheinmetall-Aktie steigt: Rüstungskonzern will jährlich Hunderte Drohnenboote bauen
Suche...
eToro entdecken

Japan Airlines Aktie 19209535 / JP3705200008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 06:43:41

MÄRKTE ASIEN/Börsen erholen sich dank fallender Ölpreise

Japan Airlines
14.30 EUR -2.72%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Fallende Ölpreise verhelfen am Dienstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu einer Erholung. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte. Allerdings sagte US-Präsident Donald Trump im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das sorgte für einen Stimmungswechsel.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern. Aktuell ermässigt sich der Brent-Ölpreis um 6 Prozent auf 92,98 Dollar je Barrel, nachdem er zu Wochenbeginn erstmals seit 2022 auf über 100 Dollar gestiegen war und im Hoch sogar fast 120 Dollar erreicht hatte.

An der Börse in Seoul legt der Kospi um 4,6 Prozent zu; er hatte am Montag 6 Prozent eingebüsst. In Tokio steigt der Topix um 2,1 Prozent. An den chinesischen Börsen fallen die Gewinne geringer aus, sie hatten sich am Vortag allerdings auch deutlich besser gehalten. In Shanghai gewinnt der Composite-Index 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index notiert in Hongkong 1,7 Prozent höher.

Gesucht sind Aktien aus Branchen, die besonders unter steigenden Ölpreisen leiden, darunter Fluggesellschaften. Cathay Pacific verteuern sich in Hongkong um 4,4 Prozent und Japan Airlines in Tokio um 2,1 Prozent. Korean Air Lines springen in Seoul um 8,3 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,60 +1,1 -0,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.846,25 +2,1 7,0 07:00

Kospi (Seoul) 5.495,18 +4,6 30,4 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.842,34 +1,7 0,8 09:00

Shanghai-Comp. 4.111,62 +0,4 3,6 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1617 -0,2 1,1636 1,1559 -1,1

EUR/JPY 183,17 -0,1 183,43 183,20 -0,5

EUR/GBP 0,8648 -0,1 0,8656 0,8666 -0,8

USD/JPY 157,64 0,0 157,64 158,46 0,6

USD/KRW 1.472,80 +0,8 1.461,31 1.491,52 2,2

USD/CNY 6,8850 -0,3 6,9066 6,9131 -1,6

USD/CNH 6,8883 +0,1 6,8850 6,9185 -1,3

USD/HKD 7,8230 +0,0 7,8207 7,8151 0,5

AUD/USD 0,7061 -0,2 0,7073 0,7004 5,8

NZD/USD 0,5912 -0,3 0,5932 0,5887 2,7

BTC/USD 70.054,82 +1,5 69.000,47 67.366,78 -20,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,69 -6,4 -6,08 94,77

Brent/ICE 92,98 -6,0 -5,98 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.171,38 +0,7 34,47 5.136,91

Silber 88,61 +1,8 1,60 87,01

Platin 2.191,77 +0,4 9,63 2.182,14

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)