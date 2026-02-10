Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’033 -0.5%  Bitcoin 52’973 -1.5%  Dollar 0.7676 0.1%  Öl 69.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
ams-OSRAM-Aktie: Profitabilität in Q4 weiter verbessert
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wisekey-Aktie: Neuer Finanzchef für Satelliten-Tochter ernannt
Suche...

SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 08:26:43

MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio nach Takaichi-Wahlsieg weiter im Höhenrausch

SoftBank
1.16 EUR -0.09%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche ist es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben gegangen. In der Breite sorgte die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind.

Klarer Favorit war die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegte. Er stieg nach dem knapp 4-prozentigen Vortagesplus um weitere 2,3 Prozent auf 57.651 Punkte und erreichte erneut ein vorher nie gesehenes Niveau.

Marktteilnehmer in Tokio sprechen vom "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremste die Stimmung erneut nicht und belastete - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sanken die Renditen sogar etwas.

Auch der festere Yen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Der Dollar gab weiter nach auf 155,38 Yen, nachdem es regierungsseitig am Vortag eine verbale Intervention zugunsten des Yen gegeben hatte.

In Seoul legte der Kospi nach dem Kurssprung am Vortag nur noch um 0,1 Prozent weiter zu, nachdem im späten Handel noch Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Der HSI in Hongkong legte dagegen um weitere 0,5 Prozent zu. Auf dem chinesischen Kernland tendierte der Shanghai-Composite gut behauptet. In Sydney schloss das Marktbarometer fast unverändert, nachdem es am Vortag um fast 2 Prozent nach oben gegangen war.

Zu den Favoriten galten weiter Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem sich in den USA vielfach Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie erholt hatten, unter anderem gestützt von guten Quartalszahlen von Palantir. Dazu wartete in Taiwan nach dem dortigen Handelsende mit der TSMC der grösste Chip-Auftragsfertiger mit starken Erstquartalszahlen auf.

In Tokio gewannen Softbank 10,7 Prozent, in Hongkong stieg der Kurs des Halbleiterherstellers SMIC um weitere 1,8 Prozent. In Seoul wurden bei Samsung Electronics und SK Hynix dagegen Gewinne eingestrichen. Deren Kurse gaben um bis 1,2 Prozent nach.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten dagegen einige japanische Autotitel, die am Vortag noch gegen den sehr festen Markt deutlich nachgegeben hatten. Mazda schossen um 12 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer während des Handels Neunmonatszahlen präsentiert hatte. Nissan verteuerten sich um 1,5 Prozent. Honda verbesserten sich um 2,1 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der nach Handelsende anstehenden Geschäftszahlenvorlage.

In Sydney machten Sims 2,4 Prozent gut, nachdem der Metallrecycler mitgeteilt hat, seine Aktivitäten in Houston zu konsolidieren, sein Mayo Shell Property zu verkaufen und Vermögenswerte von Tri Coastal Trading zu erwerben. Dazu haben die Analysten der UBS die Aktie nun zum Kauf empfohlen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.867,40 -0,0% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.650,54 +2,3% +7,8% 07:00

Kospi (Seoul) 5.301,69 +0,1% +25,8% 07:30

Shanghai-Comp. 4.128,37 +0,1% +2,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.155,81 +0,5% +3,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:09 % YTD

EUR/USD 1,1910 -0,0 1,1914 1,1852 +0,6%

EUR/JPY 185,00 -0,4 185,71 185,54 +1,0%

EUR/GBP 0,8707 0,1 0,8700 0,8708 -0,4%

GBP/USD 1,3678 -0,1 1,3698 1,3610 +1,0%

USD/JPY 155,32 -0,3 155,86 156,55 +0,4%

USD/KRW 1.459,79 0,0 1.459,54 1.461,26 +1,6%

USD/CNY 6,9396 0,0 6,9387 6,9473 -1,1%

USD/CNH 6,9091 -0,1 6,9162 6,9260 -0,7%

USD/HKD 7,8176 0,0 7,8152 7,8165 +0,4%

AUD/USD 0,7072 -0,2 0,7090 0,7039 +5,2%

NZD/USD 0,6042 -0,2 0,6053 0,6026 +4,4%

BTC/USD 68.971,20 -2,0 70.357,00 70.609,00 -19,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,22 64,20 +0,0% +0,02 +11,8%

Brent/ICE 69,15 69,04 +0,2% +0,11 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.030,13 5.059,06 -0,6% -28,92 +14,9%

Silber 81,65 83,326 -2,0% -1,67 +9,3%

Platin 1.754,07 1.782,44 -1,6% -28,37 +0,9%

Kupfer 5,90 5,96 -1,1% -0,07 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)