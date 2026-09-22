Alibaba Group Aktie 51116731 / KYG017191142
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22.09.2026 06:44:40
MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street und sinkender Ölpreise
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Im Sog der festen Wall Street geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien auf breiter Front aufwärts. Unterstützend wirken auch die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise, offenbar in Hoffnung auf die baldige Wiederherstellung einer wichtigen Pipeline in Saudi-Arabien. Dessen ungeachtet verteuert sich Brent-Öl in Asien wieder etwas um gut 1 Prozent auf 101,50 Dollar. Dazu sorgt für positive Fantasie, dass sich im späteren Wochenverlauf US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi treffen. Dabei dürfte es um Themen wie Zölle und Technologiekontrollen gehen, sowie ganz generell um die Handelbeziehungen beider Länder.
Am meisten tut sich an der Börse in Seoul. Nachdem am Vortag in den USA Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie, besonders stark zugelegt hatten, gewinnt der technologielastige Kospi 0,9 Prozent. Dazu tragen wie üblich die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix bei mit Aufschlägen von 2,6 bzw. 1,7 Prozent. In Hongkong legt der HSI um 0,4 Prozent zu, der Shanghai-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent. Auch im australischen Sydney ist die Tendenz gut behauptet. In Tokio wird wie schon am Vortag nicht gehandelt. Dort geht es nach einer Feiertagsstrecke erst am Donnerstag wieder weiter.
In Hongkong sorgt Alibaba für Gesprächsstoff. Der Technologieriese hat einen leistungsstärkeren Chip vorgestellt und als den leistungsstärksten in China bezeichnet. Zugleich skizzierte das Unternehmen Pläne für ein grösseres KI-Modell. Die Aktie gewinnt 2,9 Prozent. Das Schwergewicht Tencent verteuert sich sogar um 6,6 Prozent. Der Technologiekonzern wartete ebenfalls mit einer technischen Neuerung auf, einer Testversion seines Bildgenerierungsmodells.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.754,20 +0,3 +0,5 08:00
Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0
Kospi (Seoul) 7.071,27 +0,9 +67,8 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 25.131,75 +0,4 -1,9 10:00
Shanghai-Composite 3.958,64 +0,2 -0,3 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.700,65 +0,5 +22,7 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.323,64 -1,0 -26,9 10:00
KLCI (Malaysia) 1.681,41 +0,9 +0,1 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD
EUR/USD 1,1475 +0,1 1,1462 1,1472 -2,3
EUR/JPY 180,71 +0,2 180,40 180,39 -1,8
EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,8572 0,8578 -1,6
USD/JPY 157,45 +0,1 157,36 157,21 +0,5
USD/KRW 1.356,61 -1,3 1.374,54 1.379,94 -5,8
USD/CNY 6,6960 +0,0 6,6953 6,6955 -4,3
USD/CNH 6,6956 +0,1 6,6925 6,6953 -4,0
USD/HKD 7,8441 -0,0 7,8453 7,8452 +0,8
AUD/USD 0,7121 +0,1 0,7115 0,7125 +6,7
NZD/USD 0,5735 +0,4 0,5712 0,5714 -0,4
BTC/USD 85.570,09 -1,6 86.974,52 81.578,91 -2,4
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 96,70 +1,0 0,92 95,78
Brent/ICE 101,54 +1,2 1,20 100,34
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.340,34 -0,1 -2,82 4.343,16
Silber 66,02 -0,0 -0,01 66,03
Platin 1.792,47 -0,3 -5,09 1.797,56
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
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