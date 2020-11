MÄRKTE ASIEN/Aufwärs ohne Impfstoff-Euphorie - Schanghai leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Anders als am Vortag in Europa und zumindest zum Teil in den USA haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien in der Breite am Dienstag eher gelassen auf die Nachricht reagiert, dass ein 90-prozentig wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist. Wenngleich die Indizes überwiegend zulegten, war von Euphorie wenig zu sehen. Sie folgten damit eher der US-Vorgabe, die zweigeteilt ausgefallen war, weil die technologielastigen Nasdaq-Indizes im Verlauf ins Minus gedreht hatten. Hintergrund waren Verluste bei Aktien vieler Technologieunternehmen, die im bisherigen Jahresverlauf von der Pandemie stark profitiert hatten.

Teils sehr starke Kursbewegungen gab es aber auch in Ostasien bei Einzelwerten aus Branchen, die besonders von einem Impfstofferfolg profitieren würden. Bei den Ölpreisen ging es nach den kräftigen Vortagsgewinnen nach einem zwischenzeitlich kleinen Rücksetzer zuletzt weiter nach oben.

Am meisten tat sich in Singapur und Malaysia mit Gewinnen von bis zu knapp 3 Prozent. In Südkorea lag der Kospi zuletzt knapp im Plus und in Australien und in Hongkong bewegten sich die Gewinne um 0,7 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 24.906 Punkte und verharrte damit im Bereich eines 29-Jahreshochs.

In Schanghai war die Tendenz dagegen leichter, ebenso in Taiwan. Dass in China die Verbraucherpreise im Oktober etwas weniger stark gestiegen waren als erwartet, könnte laut Capital Economics zwar bedeuten, dass die chinesische Notenbank im nächsten Jahr von Zinserhöhungen absehe. Eine positive Wirkung ging von dieser Aussicht auf den Markt aber nicht aus.

Marktbeobachter berichteten angesichts an vielen Plätzen zuletzt erreichter Langzeithochs von einer hohen Neigung der Anleger zu Gewinnmitnahmen. Daneben wiesen andere Akteure wie Axi darauf hin, dass sich trotz des Impfstofferfolgs von Biontech und Pfizer für viele Menschen am Leben in und mit der Pandemie für einige Zeit zunächst kaum etwas ändern werde, weil der Zulassungsprozess und der eigentliche Impfprozess noch Zeit beanspruchten. Axi rechnet mit einem Zeitraum von sechs Monaten, bis der Impfstoff konkret für die breite Masse verfügbar sein werde.

Freizeit- und Reiseaktien mit kräftigen Gewinnen

In Hongkong beobachteten Marktteilnehmer Gewinne bei Casino-Aktien. Sie gelten wie generell Reise- und Freizeitwerte als potenziell grösste Profiteure, sollte ein Impfstoff erlauben, die weltweiten Lockdowns in absehbarer Zeit wieder aufheben zu können. Galaxy Entertainment verteuerten sich um 4 Prozent, Sands China um 6,6 und SJM Holdings um 9,5 Prozent.

In der gesamten Region waren wie schon in Europa und den USA die Aktien der schwerst gebeutelten Fluggesellschaften gesucht. Japan Air Lines schossen um 21,2 Prozent nach oben, ANA um 18,1 und Qantas um 8,3 Prozent. Cathay Pacific lagen gut 13 Prozent vorn und China Eastern 7,9 Prozent. Auch die Kurse der südkoreanischen Korean Air Lines und Asiana Airlines wiesen kräftige Aufschläge auf, ebenso die Aktie des Reiseveranstalters Hanatour Service.

Kräftig nach oben ging es auch mit Ölwerten wie in Hongkong mit CNOOC und China Petroleum & Chemical (Sinopec) mit Gewinnen von gut 14 bzw. knapp 10 Prozent und in Tokio mit Inpex (plus 8,4 Prozent). In Sydney schlossen Woodside 7,3 und Oil Search rund 16 Prozent fester.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.340,50 +0,66% -5,14% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.905,59 +0,26% +5,00% 07:00

Kospi (Seoul) 2.452,83 +0,23% +11,61% 07:00

Schanghai-Comp. 3.360,15 -0,40% +10,16% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.261,42 +0,94% -7,81% 09:00

Taiex (Taiwan) 13.081,72 -0,35% +9,04% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.691,15 +3,13% -19,04% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.561,74 +2,45% -4,06% 10:00

BSE (Mumbai) 43.034,57 +1,03% +4,18% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:49 % YTD

EUR/USD 1,1828 +0,1% 1,1816 1,1884 +5,5%

EUR/JPY 124,25 -0,1% 124,38 123,04 +1,9%

EUR/GBP 0,8977 -0,0% 0,8979 0,9019 +6,1%

GBP/USD 1,3176 +0,1% 1,3161 1,3177 -0,6%

USD/JPY 105,05 -0,2% 105,26 103,52 -3,4%

USD/KRW 1115,71 -0,4% 1119,72 1114,29 -3,4%

USD/CNY 6,6136 -0,2% 6,6296 6,5721 -5,0%

USD/CNH 6,6036 -0,2% 6,6152 6,5577 -5,2%

USD/HKD 7,7535 +0,0% 7,7524 7,7536 -0,5%

AUD/USD 0,7287 +0,2% 0,7270 0,7282 +4,0%

NZD/USD 0,6832 +0,3% 0,6812 0,6807 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 15.350,01 +0,6% 15.257,01 15.386,89 +112,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,32 40,29 +0,1% 0,03 -28,6%

Brent/ICE 42,57 42,40 +0,4% 0,17 -30,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,31 1.861,60 +1,3% +23,71 +24,2%

Silber (Spot) 24,30 24,13 +0,7% +0,17 +36,1%

Platin (Spot) 876,75 872,50 +0,5% +4,25 -9,2%

Kupfer-Future 3,14 3,16 -0,4% -0,01 +11,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2020 03:05 ET (08:05 GMT)