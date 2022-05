MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front freundlich in die neue Woche

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der sehr festen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche an der Wall Street, geht es zum Beginn er neuen Woche an den ostasiatischen Börsen auf breiter Front nach oben. Wie in den USA spielen die Anleger Erleichterung darüber, dass von der US-Notenbank zuletzt ein eher taubenhaftes Signal kam, was zukünftige Zinserhöhungsschritte betrifft, und es von der Inflationsseite in den USA einen Hoffnungsschimmer gab. Dazu passend sanken in den USA die 10-jährigen Marktzinsen bereits die dritte Woche in Folge.

Positive Impulse kommen dazu aus China. Die Stadtverwaltung Schanghais hat nach den langen Lockdowns Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen und die chinesische Notenbank öffnet den heimischen Anleihemarkt etwas weiter für ausländische Teilnehmer, so dass frischen Geld nach China fliessen könnte. Ausserdem wurden aus Schanghai und Peking über das Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet.

Am Devisenmarkt legt die chinesische Währung darauf deutlich zu, am chinesischen Terminmarkt steigen die Preise für Eisenerz deutlicher.

Am Schanghaier Aktienmarkt geht es um 0,3 Prozent nach oben, in Hongkong um 1,9 Prozent. In Tokio legt der Nikkei-Index um 2,0 Prozent auf 27.326 Punkte zu, in Seoul und in Sydney steigen die Indizes jeweils um gut 1 Prozent. In Seoul hilft auch, dass die südkoreanische Regierung einen etwas grösser als erwartet ausgefallenen Nachtragshaushalt beschlossen hat, der vor allem kleineren Unternehmen zugute kommen soll.

Unter den Einzelwerten gewinnen JGC Holdings in Tokio 3,2 Prozent, nachdem der Maschinenbauer einen Grossauftrag vom Ölriesen Saudi Aramco erhalten hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.273,70 +1,3% -2,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.326,37 +2,0% -7,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.671,32 +1,3% -10,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.140,09 +0,3% -13,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.084,54 +1,9% -11,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.237,25 +0,2% +3,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.545,00 -0,1% -1,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:18 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0753 +0,2% 1,0733 1,0744 -5,4%

EUR/JPY 136,59 +0,1% 136,44 136,64 +4,4%

EUR/GBP 0,8502 +0,0% 0,8500 0,8512 +1,2%

GBP/USD 1,2647 +0,2% 1,2628 1,2622 -6,5%

USD/JPY 127,03 -0,1% 127,12 127,16 +10,4%

USD/KRW 1.252,59 -0,6% 1.252,59 1.254,16 +5,4%

USD/CNY 6,6986 -0,6% 6,6986 6,7323 +5,4%

USD/CNH 6,6590 -1,0% 6,7266 6,7599 +4,8%

USD/HKD 7,8490 -0,0% 7,8493 7,8495 +0,7%

AUD/USD 0,7178 +0,3% 0,7159 0,7135 -1,1%

NZD/USD 0,6549 +0,2% 0,6533 0,6507 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.236,16 +3,5% 29.214,35 29.164,77 -34,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 116,02 115,07 +0,8% 0,95 +59,4%

Brent/ICE 120,04 119,43 +0,5% 0,61 +56,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,93 1.853,65 +0,4% +7,28 +1,7%

Silber (Spot) 22,22 22,12 +0,5% +0,10 -4,7%

Platin (Spot) 960,97 955,70 +0,6% +5,27 -1,0%

Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,7% +0,03 -2,4%

===

