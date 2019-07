MÄRKTE ASIEN/Aktienmärkte von Zinssenkungsfantasie beflügelt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche durch die Bank mit Aufschlägen. Am stärksten aufwärts geht es in Tokio, gefolgt von Hongkong und Schanghai. Grund für die gute Stimmung sind erneut US-Zinssenkungsfantasien. Vor diesem Hintergrund kommen auch von der Wall Street positive Vorgaben.

Spekulationen auf eine möglicherweise grösser als bisher erwartet ausfallende Zinssenkung der US-Notenbank zu ihrer Sitzung Ende Juli sorgen im asiatischen Handel für kräftig steigende Kurse. Grund hierfür sind Aussagen des Fed-Präsidenten von New York, John Williams, der sich für eine recht schnelle Zinssenkung der Notenbank aussprach, sollte es Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche geben. Williams forderte zudem "aggressive" Schritte und befeuerte damit Spekulationen auf einen grossen Zinsschritt. Ein Sprecher der New Yorker Fed stellte allerdings später klar, dass die Aussagen Williams theoretischer Natur gewesen seien und nicht als Hinweis auf künftige geldpolitische Massnahmen verstanden werden sollten. Diese Aussage wird am Markt aber ignoriert.

Galt am Markt vor den Anmerkungen Williams' eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, werden die Spekulationen über eine Senkung um 50 Basispunkte nun lauter. Die Fed-Fund-Futures preisen mit einer Wahrscheinlichkeit von 69 Prozent eine grosse Zinssenkung ein, zuvor lag dieser Wert noch bei 34 Prozent.

In Tokio legt der Nikkei-Index 1,9 Prozent auf 21.435 Punkte zu. Keine grosse Rolle im Handel spielen veröffentlichte Daten zu den Verbraucherpreisen. In der Kernrate stiegen diese im Juni wie erwartet um 0,6 Prozent. Der HSI in Hongkong zeigt sich mit Aufschlägen von 1,1 Prozent und im chinesischen Kernland geht es für den Schanghai-Composite um rund 1 Prozent nach oben. Der Kospi in Seoul steht dem mit einem Plus von 1,3 Prozent nicht nach. In Sydney geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Ölpreise ziehen deutlich an - Gold stabil nach Mehrjahreshoch

Für steigende Ölpreise sorgen Meldungen, wonach die USA eine iranische Drohne über der Strasse von Hormus abgeschossen haben. Der Abschuss kommt zu einer Zeit massiver Spannungen zwischen beiden Ländern aufgrund des Atomprogramms des Irans. Erst kürzlich hatten die iranischen Revolutionsgarden einen Öltanker in der Meerenge aufgebracht. Die global gehandelte europäische Sorte Brent legt im asiatischen Geschäft um 1,9 Prozent zu auf 63,13 Dollar je Barrel. Von den höheren Preisen profitieren einige Ölwerte in der gesamten Region. In Sydney klettern Beach Energy um 1,5 Prozent. CNOOC gewinnen in Hongkong 2,2 Prozent und in Japan geht es für Inpex um 1,6 Prozent aufwärts.

Der Goldpreis stabilisiert sich derweil nach Erreichen eines neuen Mehrjahreshoch. Die Feinunze kostet im asiatischen Handel rund 1.443 Dollar, nach in der Spitze 1.453 Dollar. Befeuert wurde der Preis des Edelmetalls durch die Zinssenkungsfantasien in den USA. Vor diesem Hintergrund legen Evolution Mining in Sydney um 3,5 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.696,10 +0,71% +18,59% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.435,64 +1,85% +7,10% 08:00

Kospi (Seoul) 2.092,41 +1,25% +2,52% 08:00

Schanghai-Comp. 2.930,58 +1,01% +17,51% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.772,46 +1,09% +10,63% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.375,28 +0,42% +9,65% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.656,92 +0,48% -2,46% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:15 % YTD

EUR/USD 1,1262 -0,1% 1,1276 1,1238 -1,8%

EUR/JPY 121,14 +0,1% 120,96 121,09 -3,7%

EUR/GBP 0,8978 -0,1% 0,8986 0,9015 -0,2%

GBP/USD 1,2544 -0,0% 1,2549 1,2470 -1,6%

USD/JPY 107,57 +0,3% 107,27 107,73 -1,9%

USD/KRW 1172,75 +0,1% 1171,98 1177,60 +5,2%

USD/CNY 6,8740 -0,1% 6,8800 6,8752 -0,1%

USD/CNH 6,8752 +0,0% 6,8727 6,8786 +0,1%

USD/HKD 7,8105 -0,1% 7,8150 7,8145 -0,3%

AUD/USD 0,7070 -0,1% 0,7075 0,7031 +0,4%

NZD/USD 0,6781 -0,1% 0,6786 0,6742 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.593,50 -0,0% 10.598,50 9.835,75 +184,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,31 55,30 +1,6% 0,88 +18,0%

Brent/ICE 63,15 61,93 +2,0% 1,22 +14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.442,93 1.446,40 -0,2% -3,48 +12,5%

Silber (Spot) 16,41 16,35 +0,4% +0,06 +5,9%

Platin (Spot) 855,10 854,50 +0,1% +0,60 +7,4%

Kupfer-Future 2,76 2,71 +1,9% +0,05 +4,4%

===

