Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der Baisse an der Wall Street ist es am Montag an den ostasiatischen Börsen abwärts gegangen. Allerdings zeigten sich auch erste Stabilisierungstendenzen, durchweg liessen die Indizes ihre Tagestiefs zum Handelsende deutlicher hinter sich. Dabei half, dass die Futures auf die US-Aktienindizes zuetzt eine deutliche Erholung anzeigten. In Tokio wurde wegen des Feiertags „Tag des Dankes für die Arbeit" nicht gehandelt.

Hauptbelastungsthema waren erneut die inzwischen verbreiteten Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können, hiess es. Die Analysten der Commerzbank sprachen von überzogenen Technologiebewertungen und sehen das Ausmass und die Finanzierung der KI-Investitionen sowie die Unsicherheit über deren Ertragskraft als Problemfelder. Zusätzlich belastete die hartnäckig hohe Inflation, die global Zinserhöhungserwartungen schürt. In der Folge verkauften Anleger zuletzt bereits Aktien - nicht nur im Technologiesektor, sondern zunehmend auch in anderen Branchen - und wechselten in Anleihen.

Am stärksten traf es die technologielastige Börse in Seoul, wo der Kospi um 3,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten fiel Er liegt seit Jahresbeginn noch knapp 12 Prozent im Plus. Im Jahresverlauf waren es auch schon über 100 Prozent gewesen.

Mit nur kleinen Veränderungen gegenüber Freitag zeigten sich die Börsen in Hongkong und Shanghai, in Sydney stand am Ende des Tages ein Minus von 0,3 Prozent. In Taiwan erholte sich der Index sogar kräftig um 2,2 Prozent, nachdem er in der Vorwoche allerdings 17 Prozent verloren hatte.

Zur Stabilisierung trug bei, dass mehrere Regierungen und Börsenbetreiber Massnahmen gegen den Kursverfall ergriffen haben. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe und kauft zudem selbst Aktien. Südkorea bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt worden war und bei Bedarf kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Ausserdem wurden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen ab dem 24. November für drei Monate gelockert und die Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe verstärkt. In China senken die Börsen bis zum 30. November die Mindestanforderungen für den Einsatz geliehener Mittel beim Aktienkauf. Die erforderliche Sicherheitsleistung wird von 100 auf 80 Prozent reduziert.

Die Neubewertung der KI-Investitionen belastete insbesondere die Kurse der grossen südkoreanischen Chiphersteller, die an den vergangenen Handelstagen bereits kräftig Federn liessen. SK Hynix verloren weitere 2,5 und Samsung Electronics 3,1 Prozent sowie LG Innotek 4,1 Prozent. In Taiwan büssten Largan Precision 1,4 Prozent ein, während TSMC sich um 1,5 Prozent erholten. In Hongkong verlorden SMIC 1,8 und Hua Hong Grace 2,2 Prozent.

Anlagestrategin Anna Wu von Floodline Research sieht in der aktuellen Krise die US-Notenbank als möglichen Schlüssel zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens. In den vergangenen fünf Jahren sei eine Erholung des Technologiesektors häufig durch positive Impulse von ausserhalb der Chipbranche ausgelöst worden, sagt sie. Derweil ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in den USA im Dezember leicht auf 93 Prozent gesunken. Dabei wird mittlerweile ein grosser Zinsschritt nicht mehr erwartet.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.570,60 -0,3 -1,6 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.871,00 -3,9 +7,9 07:30

Kospi (Seoul) 4.708,54 -3,3 +11,7 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.369,79 -0,2 -12,7 09:00

Shanghai-Composite 3.538,95 +0,2 -10,9 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.930,86 -0,9 +6,1 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.224,59 +1,5 -39,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.549,92 -0,4 -7,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD

EUR/USD 1,1001 +0,3 1,0967 1,0974 -6,3

EUR/JPY 174,88 +0,6 173,86 174,68 -5,0

EUR/GBP 0,8377 -0,1 0,8383 0,8371 -3,9

USD/JPY 158,97 +0,3 158,53 159,15 +1,5

USD/KRW 1.344,02 -0,2 1.346,06 1.335,27 -6,7

USD/CNY 6,6662 -0,2 6,6770 6,6749 -4,7

USD/CNH 6,6678 -0,1 6,6737 6,6775 -4,4

USD/HKD 7,8382 0,0 7,8384 7,8400 +0,7

AUD/USD 0,6645 +0,5 0,6615 0,6668 -0,4

NZD/USD 0,5476 +0,2 0,5468 0,5498 -4,9

BTC/USD 61.464,05 +1,0 60.870,02 61.918,42 -29,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,00 -0,5 -0,41 83,41

Brent/ICE 92,34 -0,3 -0,23 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.630,28 +2,8 97,99 3.532,29

Silber 42,69 +3,6 1,50 41,18

Platin 1.316,02 +1,3 16,87 1.299,15

(Angaben ohne Gewähr)

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November 23, 2026 02:22 ET (07:22 GMT)