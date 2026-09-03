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03.09.2026 07:06:44

MÄRKTE ASIEN/Aktien von Vortagesverlusten leicht erholt

Hua Hong Semiconductor
13.19 EUR 3.44%
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DOW JONES--Nach den zum Teil heftigen Vortagesverlusten beruhigt sich die Lage an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag. Die Leitbörsen machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Der zunächst gestoppte Anstieg der globalen Anleiherenditen und die Stabilisierung der Ölpreise, wenn auch auf hohem Niveau, stützen die Aktienkurse. Die allgemein bessere Stimmung folgt Kursgewinnen an den US-Börsen vom Vorabend, nachdem US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt mit dem Iran heruntergespielt hatte.

Im Halbleitersektor verhilft Broadcom zu einer leichten Erholung. Zwar sank der Kurs des Chipherstellers im nachbörslichen US-Handel leicht, Geschäftszahlen und Ausblick seien aber überwiegend positiv ausgefallen, heisst es. Broadcom hat seinen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdreifacht und seinen Umsatz fast verdoppelt. Dazu rechnet Broadcom mit weiter wachsender Nachfrage nach kundenspezifischen Halbleitern in den nächsten zwei Jahren. Im japanischen Chipsektor gewinnen Renesas Electronics 4 Prozent und Tokyo Electron 0,9 Prozent. In Seoul ziehen Samsung Electronics und SK Hynix um 1,0 bzw. 1,1 Prozent an. In Hongkong kommen Hua Hong um 2,4 Prozent voran.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent auf 64.557 Punkte - der breiter aufgestellte Topix steigt um 1,0 Prozent. Die Bekräftigung von Berkshire Hathaway-CEO Greg Abel über das langfristige Engagement des Beteiligungsgiganten in Japan stütze, sagen Marktteilnehmer. Auch sinkende Anleiherendite sorgen für Rückenwind bei Aktien. Dieser wird durch den erneut festeren Yen kaum gebremst. Hintergrund sind Ankündigungen, dass Notenbank und Finanzministerium zusammen mit den USA Massnahmen zur Stützung der japanischen Währung ergreifen wollen. Dazu kommt die Aussicht auf eine aggressivere Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan.

Der südkoreanische Kospi erholt sich um 1,3 Prozent. In China, wo die Verluste am Vortag moderater ausgefallen waren, steigt der Shanghai-Composite um 0,4 Prozent - der HSI in Hongkong stagniert. Rückenwind kommt von Konjunkturseite: Der von S&P Global erstellte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im August leicht, bereits das vierte Mal in Folge. Der Indikator fiel besser aus als der offizielle.

In Australien steigt der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent. Der Handelsüberschuss des Landes im Juli lag zwar über den Erwartungen, verringerte sich jedoch gegenüber dem Vormonat, weil die Exporte im Monatsvergleich zurückgingen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.015,80 +0,4 +3,5 08:00

Nikkei-225 64.557,20 +0,4 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.220,99 +1,0 +21,1 08:00

Kospi (Seoul) 6.646,95 +1,3 +57,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.317,49 +0,0 -1,2 10:00

Shanghai-Composite 3.958,19 +0,4 -0,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.775,16 +0,5 +24,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.666,42 +1,1 -22,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.710,54 +0,1 +1,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:44 % YTD

EUR/USD 1,1599 +0,1 1,1587 1,1576 -1,2

EUR/JPY 182,84 -0,6 183,92 184,80 -0,6

EUR/GBP 0,8591 +0,0 0,8589 0,8568 -1,4

USD/JPY 157,62 -0,7 158,70 159,63 +0,6

USD/KRW 1.358,30 0,0 1.358,35 1.366,40 -5,7

USD/CNY 6,7178 -0,0 6,7190 6,7219 -3,9

USD/CNH 6,7173 -0,0 6,7178 6,7240 -3,7

USD/HKD 7,8418 0,0 7,8417 7,8419 +0,8

AUD/USD 0,7170 +0,0 0,7168 0,7145 +7,5

NZD/USD 0,5867 +0,3 0,5848 0,5831 +1,9

BTC/USD 77.551,34 +0,2 77.405,35 77.564,00 -11,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,67 -0,4 -0,34 91,01

Brent/ICE 95,20 -0,5 -0,43 95,63

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.437,78 +1,2 51,49 4.386,29

Silber 66,18 +1,3 0,87 65,32

Platin 1.778,91 +1,1 19,00 1.759,91

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)

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Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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