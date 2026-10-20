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20.10.2026 09:19:40

MÄRKTE ASIEN/Abwärts - "Technologieindex" Kospi knickt um 3,7% ein

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten haben am Dienstag wieder Bedenken hinsichtlich Finanzierung und Rentabilität des KI-Booms das Geschehen bestimmt, entsprechend standen vielfach Technologieaktien unter Druck. Daneben bremsten die Ölpreise, die nach dem jüngsten Anstieg weiter zulegten. Brent-Öl stieg um rund ein halbes Prozent auf über 110 US-Dollar.

Besonders unter die Räder geriet der technologielastige und volatile Kospi in Seoul. Er knickte um 3,7 Prozent ein. Auf die Stimmung drückte auch ein ernüchterndes Börsendebüt. Die Aktie des KI-Rechenzentrumsinfrastrukturunternehmens Elice startete bereits 16 Prozent unter dem Ausgabekurs, zuletzt lag der Kurs sogar über 30 Prozent darunter. Die Aktie hatte während der Zeichnungsphase zwar starke Nachfrage verzeichnet, der erste Börsentag fiel aber vom Timing denkbar ungünstig aus mit der aktuell ausgeprägten Skepsis der Investoren gegenüber kostspieligen Rechenzentrumsinvestitionen.

Die beiden Kospi-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verloren 3,0 bzw 4,2 Prozent. Hanmi Semiconductor gaben um 5,7 Prozent nach. In Tokio büssten Kioxia 3,4, Softbank Group 6,0 bzw Murata Manufacturing 2,3 Prozent ein, in Hongkong SMIC 2,5 und Hua Hong 1,5 Prozent. Besser schnitten in Taipeh TSMC mit einem kleinen Minus von 0,6 Prozent ab oder Foxconn, die sogar um 0,8 Prozent zulegten.

Stark unter Druck standen in Seoul auch Aktien von Rüstungsunternehmen: Hanwha Aerospace sackten um über 11 Prozent ab, LIG Defense & Aerospace um über 8 Prozent.

Der Topix in Tokio verlor 1,4 Prozent, in Hongkong lag der HSI im Späthandel nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn 1,2 Prozent zurück.

In Shanghai schaffte der Composite-Index dagegen im Späthandel noch den Dreh knapp ins Plus. Dass die chinesische Notenbank erneut den einjährigen und auch den fünfjährigen Leitzins unverändert bei 3,00 bzw 3,50 Prozent belassen hat, spielte keine Rolle. Am Markt wurde das so erwartet, auch, nachdem das stärkere Wachstum im dritten Quartal den Druck für eine kurzfristige geldpolitische Lockerung verringert hatte.

In Sydney ging der S&P/ASX-200-Index 0,3 Prozent niedriger aus dem Tag. Hier bremsten schwache Bankaktien. National Australia Bank verloren 1,8 Prozent nach der Ankündigung von Stellenabbau und Restrukturierungskosten. ANZ gaben um 0,8 Prozent nach, Westpac ebenfalls. BHP verbilligten sich um 1,6 Prozent, nachdem der Eisenerz-Riese rückläufige Kupferproduktion im September-Quartal mitgeteilt hatte. Rio Tinto schlossen 0,4 Prozent leichter.

In Indonesien zeigte sich der Leitindex im späten Handel nach dem jüngsten Kursdebakel um 2,7 Prozent etwas erholt. Auslöser für den Kursrutsch war die Warnung des Indexbetreibers MSCI gewesen, dass Indonesien seinen Schwellenländerstatus verlieren könnte, was Kapitalabflüsse auslösen könnte. Nun stoppten laut Marktbeobachtern Massnahmen Jakartas zur Beschränkung von Verkäufen am Aktienmarkt die Verkaufsflut zunächst.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.816,90 -0,3 +1,2 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.134,32 -1,4 +17,8 08:00

Kospi (Seoul) 5.552,74 -3,7 +31,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.932,64 -1,1 -6,6 10:00

Shanghai-Composite 3.735,37 +0,1 -5,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.402,88 -0,2 +16,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.132,71 +2,7 -40,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.597,49 +0,1 -4,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:13 % YTD

EUR/USD 1,1228 +0,2 1,1210 1,1218 -4,4

EUR/JPY 177,55 -0,1 177,71 177,20 -3,5

EUR/GBP 0,8408 -0,2 0,8426 0,8418 -3,5

USD/JPY 158,14 -0,2 158,48 157,95 +1,0

USD/KRW 1.327,41 -0,4 1.332,12 1.330,91 -7,9

USD/CNY 6,6787 -0,0 6,6806 6,6809 -4,5

USD/CNH 6,6781 -0,1 6,6819 6,6811 -4,3

USD/HKD 7,8479 0,0 7,8482 7,8482 +0,8

AUD/USD 0,6993 +0,2 0,6978 0,6976 +4,8

NZD/USD 0,5683 +0,4 0,5662 0,5658 -1,3

BTC/USD 81.742,04 -0,2 81.936,02 82.787,87 -6,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,03 +0,4 0,37 103,66

Brent/ICE 109,75 +0,2 0,20 109,55

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.134,55 -0,1 -5,12 4.139,67

Silber 57,60 +0,9 0,52 57,09

Platin 1.650,36 +0,6 10,11 1.640,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 03:19 ET (07:19 GMT)

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Long 13’428.39 13.95 SJBMDU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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