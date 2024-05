MÄRKTE ASIEN/Abgaben vor US-Zinsentscheid

TOKIO (Dow Jones)--Während an den meisten asiatischen Börsen wegen des Feiertags zum 1. Mai nicht gehandelt wurde, verbuchten die geöffneten Handelsplätze Abgaben - vor allem in Australien ging es deutlicher bergab. Unter anderem in Hongkong, Schanghai (hier bis einschliesslich Freitag), Seoul und Singapur ruhte der Handel. Da es am Feiertag kaum regionale Themen gab, folgten Anleger den negativen US-Vorgaben des Vorabends. In den USA hatten ungünstig ausgefallene Preisdaten und die am Mittwochabend anstehenden Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank die Stimmung getrübt und für Verkäufe gesorgt. Auslöser war ein deutlicher als erwartet gestiegener Arbeitskostenindex in den USA. Damit lieferte dieser einen weiteren Beleg für die beharrlich hohe Inflation in den USA.

Die ohnehin zuletzt immer weiter ausgepreisten Zinssenkungshoffnungen erhielten so einen weiteren Dämpfer. Dieser Umstand lieferte auch in Asien Verkaufsargumente. Denn die Verunsicherung im Vorfeld der Fed-Entscheidung am Abend nahm merklich zu. Händler sprachen von der Sorge über falkenhafte Fed-Aussagen, an eine Änderung des US-Zinsniveaus glaubte freilich niemand.

Nikkei Aprilschlusslicht

Der Nikkei-225 gab 0,3 Prozent ab auf 38.274 Punkte. Der japanische Leitindex stellte das Schlusslicht unter den wichtigsten Indizes in Asien im April. Der japanische Einkaufsmanagerindex für April im verarbeitenden Gewerbe habe einen trüben Eindruck hinterlassen, allerdings rücke eine Stabilisierung näher, sagte Volkswirt Paul Smith von S&P Global Market Intelligence. Die Daten markierten ein Achtmonatshoch, blieben aber im unterhalb der Wachstumsschwelle. Zum Start in den Mai belasteten Wertpapierhandelstitel und Logistikwerte. Lasertec schnellten um 14,9 Prozent in die Höhe nach Quartalszahlen oberhalb der Erwartungen. Mitsui & Co verloren nach Zahlenausweis und der Ankündigung eines Aktiensplits sowie eines Aktienrückkaufs 1,1 Prozent.

Während Anleger mit Blick auf die USA von länger hoch bleibenden Zinsen ausgingen, machten Zinserhöhungsspekulation in Australien die Runde. Der S&P/ASX-200 verlor mit dieser Sorge 1,2 Prozent und schloss auf Tagestief. Alle elf Sektoren verbuchten Abgaben mit den Schlusslichtern Energie (-2,0%) und Rohstoffe (-1,8%).

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.569,90 -1,2% -0,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.274,05 -0,3% +14,8% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) Feiertag

Straits-Times (Sing.) Feiertag

KLCI (Malaysia) Feiertag

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0668 -0,0% 1,0669 1,0708 -3,4%

EUR/JPY 168,44 +0,1% 168,29 167,91 +8,2%

EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8539 0,8540 -1,5%

GBP/USD 1,2486 -0,1% 1,2495 1,2538 -1,9%

USD/JPY 157,89 +0,1% 157,72 156,83 +12,0%

USD/KRW 1.387,02 +0,8% 1.387,02 1.381,69 +6,9%

USD/CNY 7,2411 +1,0% 7,1707 7,2442 +2,0%

USD/CNH 7,2449 -0,1% 7,2549 7,2536 +2,0%

USD/HKD 7,8236 -0,0% 7,8241 7,8234 +0,2%

AUD/USD 0,6479 +0,0% 0,6476 0,6526 -4,8%

NZD/USD 0,5888 -0,1% 0,5891 0,5938 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 56.873,34 -5,4% 60.140,29 63.343,87 +30,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,67 81,93 -1,5% -1,26 +11,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.290,36 2.285,71 +0,2% +4,65 +11,1%

Silber (Spot) 26,49 26,33 +0,6% +0,17 +11,4%

Platin (Spot) 944,13 938,05 +0,6% +6,08 -4,8%

Kupfer-Future 4,53 4,56 -0,8% -0,04 +15,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

