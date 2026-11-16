MAEDA KOSEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MAEDA KOSEN hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 43.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38.43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 17.68 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MAEDA KOSEN 18.74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch