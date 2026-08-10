|
10.08.2026 06:37:00
MAEDA KOSEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MAEDA KOSEN veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 35.02 JPY, nach 36.94 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat MAEDA KOSEN im vergangenen Quartal 17.14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MAEDA KOSEN 16.55 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 142.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte MAEDA KOSEN ein EPS von 139.93 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11.36 Prozent auf 71.39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 64.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.