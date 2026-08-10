MAEDA KOSEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MAEDA KOSEN veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35.02 JPY, nach 36.94 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat MAEDA KOSEN im vergangenen Quartal 17.14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MAEDA KOSEN 16.55 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 142.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte MAEDA KOSEN ein EPS von 139.93 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11.36 Prozent auf 71.39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 64.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch