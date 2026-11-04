Madrigal Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Madrigal Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Madrigal Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -5.080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 287.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 431.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch