Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.09.2026 10:22:00
Madrid erwägt Vermittlerrolle im Airbus-Streik
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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