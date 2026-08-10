Madras Cements öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Madras Cements hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1.32 INR gegenüber 3.60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 22.73 Milliarden INR gegenüber 20.74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch