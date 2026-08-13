Madison Square Garden Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Madison Square Garden Entertainment lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 196.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Madison Square Garden Entertainment 154.1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1.38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.770 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1.06 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Madison Square Garden Entertainment einen Umsatz von 942.73 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch