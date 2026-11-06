Madison Square Garden Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Madison Square Garden Entertainment hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Madison Square Garden Entertainment -0.460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 217.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 158.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch