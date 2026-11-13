Madison County Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Madison County Financial hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.660 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Madison County Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.5 Millionen USD im Vergleich zu 8.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch