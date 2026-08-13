Madhusudan Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Madhusudan Industries hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.01 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.22 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch