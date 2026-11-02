Madhusudan Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Madhusudan Industries gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Madhusudan Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.270 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.5 Millionen INR – ein Plus von 4.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Madhusudan Industries 3.4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch