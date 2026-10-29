Madhav Infra Projects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Madhav Infra Projects hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.33 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch