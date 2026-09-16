Made in Italy 1 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Made in Italy 1 präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Made in Italy 1 1.41 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 886.7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 829.1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch