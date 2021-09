Made in Italy 1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Made in Italy 1 lud am 14.09.2021 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2021 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 552.8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Made in Italy 1 einen Umsatz von 487.8 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch