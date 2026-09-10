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Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049

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10.09.2026 18:53:56

Macy's Stock Falls 3% Despite Higher Q2 Profit

Macy's
16.87 CHF -6.62%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Macy's, Inc. (M) is down 3.23 percent, losing $0.69 to $20.82 on Thursday. The move comes after the retailer reported second-quarter net income of $169 million, or $0.62 per share, up from $87 million, or $0.31 per share, a year earlier.

Macy's is currently trading at $20.82, down from its previous close of $21.51 on the New York Stock Exchange. The stock opened at $20.25 and has traded between a high of $21.27 and a low of $19.77. Trading volume stands at 8.05 million shares, compared with an average volume of 5.45 million shares.

For fiscal 2026, Macy's expects earnings of $2.15 to $2.35 per share and revenue of $21.675 billion to $21.825 billion.

Macy's 52-week trading range is $16.41 to $26.59.

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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