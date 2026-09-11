Macys präsentierte Quartalsergebnisse

Macys hat am 10.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Macys hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.310 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 5.06 Milliarden USD gegenüber 5.00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch