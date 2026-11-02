Macrotech Developers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Macrotech Developers veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10.14 INR. Im letzten Jahr hatte Macrotech Developers einen Gewinn von 7.90 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44.67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch