Macronix International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Macronix International veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5.52 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.470 TWD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Macronix International mit einem Umsatz von insgesamt 24.24 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.21 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 195.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch