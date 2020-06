Macron und Xi sprechen über Kampf gegen Corona

(Ausführliche Fassung)

PARIS (awp international) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich über die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ausgetauscht. Macron habe in einem Telefongespräch am Freitag seine Entschlossenheit für eine starke internationale Reaktion auf die Pandemie mit drei Prioritäten zum Ausdruck gebracht, teilte der Élyséepalast mit. Dabei betonte er demnach die Bedeutung der Wissenschaft und die zentrale und unumgängliche Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ebenfalls relevant sei die Solidarität mit Afrika in der Krise und der Zusammenhang zwischen Gesundheitsfragen und Umweltschutz.

Macron erklärte nach Angaben aus Élyséekreisen in dem Gespräch auch, die Situation in Hongkong aufmerksam zu verfolgen. Er bekräftigte dabei die Unterstützung Frankreichs für den Grundsatz "ein Land, zwei Systeme". Chinas Volkskongress hat vor rund einer Woche entschieden, ein Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit für Hongkong zu erlassen. Es wird sich gegen Aktivitäten richten, die als subversiv oder separatistisch empfunden werden. Das Sicherheitsgesetz gilt als der bisher weitgehendste Eingriff Pekings in Hongkong und stiess international auf heftige Kritik.

Dem Präsidentenpalast nach haben beide die strategische Partnerschaft ihrer beiden Länder hervorgehoben. Macron betonte ebenfalls die Bedeutung der Partnerschaft zwischen Europa und China. Ein für Mitte September in Leipzig geplanter EU-China-Gipfel war zuletzt wegen der Corona-Krise verschoben worden.