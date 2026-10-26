|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 14:00:24
MacroGenics' Lorigerlimab Shows 25% Response Rate In Clear Cell Gynecologic Cancer
(RTTNews) - MacroGenics (MGNX) reported interim Phase 2 LINNET results showing lorigerlimab achieved a 25% confirmed objective response rate and 44% disease control rate in patients with advanced clear cell gynecologic cancer.
All responses remained ongoing at the September 1, 2026 data cutoff.
The company is evaluating a lower dose, with updated results expected in H1 2027.
MGNX on Friday closed at $2.250, down 38.02%.
In the pre-market trading, shares are down 1.33% at $2.22.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Macrogenics Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Macrogenics Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen dürften zulegen. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.