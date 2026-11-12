Macroasia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Macroasia lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 PHP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Macroasia im vergangenen Quartal 2.49 Milliarden PHP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Macroasia 2.59 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch