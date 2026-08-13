Macroasia: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Macroasia lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.17 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.64 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.46 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch