MACNICA FUJI ELECTRONICS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MACNICA FUJI ELECTRONICS hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63.54 JPY, nach 33.21 JPY im Vorjahresvergleich.

MACNICA FUJI ELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 437.85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch