MacKenzie Realty Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MacKenzie Realty Capital lud am 28.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3.38 USD gegenüber -3.960 USD im Vorjahresquartal verkündet.

MacKenzie Realty Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -9.540 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MacKenzie Realty Capital ein EPS von -18.660 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19.88 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21.86 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch