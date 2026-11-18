MacKenzie Realty Capital hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

MacKenzie Realty Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch