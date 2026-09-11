Machten präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Machten hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Machten 0.200 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch