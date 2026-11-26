Machten hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Machten mit einem Umsatz von insgesamt 5.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch