Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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01.09.2026 08:14:27
"Macht mich wütend": IG-Metall-Chefin wirft VW-Chef schwere Fehler vor
VolkswagenChristiane Brenner kritisiert VW-Chef Oliver Blume für dessen Kommunikation zum Stellenabbau und möglichen Werksschliessungen scharfWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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