Machino Plastics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Machino Plastics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Machino Plastics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.890 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Milliarden INR – ein Plus von 34.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Machino Plastics 1.10 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch