Machino Plastics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Machino Plastics gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1.12 INR. Im letzten Jahr hatte Machino Plastics einen Gewinn von 3.26 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.33 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch