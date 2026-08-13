Macfos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Macfos äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.86 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 592.7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 813.4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch