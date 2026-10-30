Macfos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Macfos präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 7.10 INR. Im letzten Jahr hatte Macfos einen Gewinn von 4.94 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Macfos mit einem Umsatz von insgesamt 987.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 44.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch